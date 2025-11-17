Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4785,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3325,62 млрд руб.

17 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 ноября составили по Российской Федерации 4785,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4516,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4890,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4630,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 ноября составили 3325,62 млрд руб. против 3292,61623 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

