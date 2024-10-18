Бизнес предложил смягчить последствия налоговых изменений

18 октября. FINMARKET.RU -попросил депутатов ввести с 2026 г. обязательную ежегодную индексацию предельного порога доходов, при котором налогоплательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) начинают исчислять и уплачивать НДС. Такая мера вошла в перечень предложений "Опоры России" к проекту закона "О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг." и Основным направлениям налоговой и бюджетной политики. Письмо направил президент бизнес-объединения Александр Калинин на имя председателя думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Плательщики УСН с доходами от 60 млн руб. будут обязаны исчислять и уплачивать НДС с 1 января 2025 г. Такая поправка вошла в состав структурных налоговых изменений, принятых летом текущего года. Они смогут самостоятельно выбрать ставку налога: 5% (при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.) без права вычета "входного" НДС или 20% (10%) с возможностью вычета.

Бизнес же просит предусмотреть возможность освобождения от НДС тех "упрощенцев", чьи доходы превысили порог в 60 млн руб. в результате продажи дорогостоящих основных средств (например, недвижимости и транспортных средств), а не по причине планомерного роста бизнеса.

Кроме того предложено распространить нулевой НДС на сферу клининга и охранные услуги, а также отменить обязанности три года платитьна предыдущих условиях в случае реального переезда плательщика УСН в регион с более привлекательными ставками. За последние годы малый и средний бизнес "существенно обелился и стал социально ответственным", что привело к ежегодному увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней более чем на 1 трлн рублей, указывает в письме "Опора России". Чрезмерный рост налогов может привести к уходу бизнеса в тень.