Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 мая

16 мая. FINMARKET.RU -РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8286,45 (+44,41) руб./грамм; на серебро - 83,32 (-1,59) руб./грамм; на платину - 2573,41 (+19,68) руб./грамм; на палладий - 2524,07 (+47,8) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,36 коп. и составил 11,1633 руб. Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,199 руб. Было заключено 73346 сделок. Объем торгов составил 92146,77 млн... Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,199 руб. Было заключено 73346 сделок. Объем торгов составил 92146,77 млн...

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Рост ВВП РФ в 1-м квартале замедлился до 1,4% - Росстат ВВП РФ в 1-м квартале 2025 г. увеличился на 1,4% по сравнению с 1-м кварталом 2024 года. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат. Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2,0%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз... Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2,0%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индикаторов на фоне завершения первого раунда переговорой российская и украинская делегации в Стамбуле; фактором поддержки выступала дорожающая нефть. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов... читать дальше

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Те, кто требуют прекращения огня до мирных переговоров по украинскому урегулированию, не знают истории, боевые действия всегда шли параллельно с переговорами, заявил помощник президента России, глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "О чем говорят... "О чем говорят... читать дальше

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Выручка Simple Group, одного из ведущих импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, в первом полугодии 2024/2025 финансового года (июль-декабрь 2024 года) составила 22,8 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого фингода, сообщается в... читать дальше

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АО "Нэфис косметикс" (Татарстан, входит в группу "Нэфис") впервые начнет поставлять свою продукцию в торговые сети Турции, сообщила пресс-служба компании. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее экспорт товаров в Турцию, "Нэфис косметикс" заключила с турецкой... Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее экспорт товаров в Турцию, "Нэфис косметикс" заключила с турецкой... читать дальше

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Предпосылок к новой волне заболеваемости COVID-19 в России нет, последние два месяца в РФ регистрируются минимальные показатели заболеваемости с начала пандемии, заявили в Роспотребнадзоре. "В России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной... "В России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:53 мск составляет $64,84 за баррель, что на $0,31 (0,48 %) выше, чем на закрытие предыдущих... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:53 мск составляет $64,84 за баррель, что на $0,31 (0,48 %) выше, чем на закрытие предыдущих...

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Индия в апреле 2025 года импортировала золота на $3,097 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 5% больше, чем в апреле прошлого года, но на 31% меньше, чем в марте текущего. Это на 5% больше, чем в апреле прошлого года, но на 31% меньше, чем в марте текущего. В среднем в августе-декабре 2024 года... В среднем в августе-декабре 2024 года... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,91 коп. и составил 11,1422 руб. Минимальный курс юаня составил 11,101 руб., максимальный - 11,1815 руб. Было заключено 20722 сделки. Объем торгов составил 39155,28... Минимальный курс юаня составил 11,101 руб., максимальный - 11,1815 руб. Было заключено 20722 сделки. Объем торгов составил 39155,28...

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Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить последний непринятый законопроект из пакета по борьбе с финансовыми пирамидами, следует из заключения, опубликованного в электронной базе данных парламента. Речь идет о поправках в Гражданский кодекс (ГК) РФ... Речь идет о поправках в Гражданский кодекс (ГК) РФ... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до... Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект (N919131-80) с поправками в Налоговый кодекс (НК) РФ, касающимися порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений. Документ опубликован в электронной базе данных парламента в пятницу. Поправками вносятся изменения в... Поправками вносятся изменения в... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8286,45 (+44,41) руб./грамм; на серебро - 83,32 (-1,59) руб./грамм; на платину - 2573,41 (+19,68) руб./грамм; на палладий - 2524,07 (+47,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России решил установить минимальную планку по критерию годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора на уровне 12 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 80,7689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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