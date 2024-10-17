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17 октября 2024 года 10:01
Минтруд определит перспективные профессии
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Александр Полегенько/ТАСС
17 октября. FINMARKET.RU - К 2025 году Минтруд должен обновить справочник профессий. Он позволит работодателям и соискателям находить актуальные данные о востребованных на рынке специалистах. Как пояснили "Российской газете" в ведомстве, разработан проект постановления, регламентирующий перечень сведений, которыми будет дополнен справочник востребованных, перспективных и новых профессий. Документ указывает источники информации для разработки методики определения профессий, алгоритмы сбора данных, а также функционал участников процесса формирования справочника. Среди трендов, которые влияют на перспективы российского рынка труда, можно выделить переток специалистов в оборонный сектор благодаря привлекательным зарплатам. Это создает большое число вакансий, в частности в сельском хозяйстве, машиностроении и обрабатывающей промышленности, где в ближайшие годы будет наблюдаться повышенный спрос как на квалифицированные, так и на базовые рабочие кадры", - считает директор Московского международного салона образования (ММСО) Максим Казарновский. Второй тренд, по его словам, это ужесточение миграционной политики, что также влияет на количество рабочих рук в базовых профессиях - строители, каменщики, сварщики очень востребованы. "В этой связи расширяются возможности поступления в средние профессиональные учебные заведения, которые сейчас хорошо оснащены, это хороший путь к получению профессии, которая точно будет востребована в силу кадрового дефицита на рынке", - отмечает эксперт. Следующий тренд связан с уходом международных корпораций, которые вывели с рынка свои команды - актуален спрос на высококвалифицированных сотрудников инженерных, исследовательских, юридических профессий. Развивающиеся отрасли в России со своими проектами формируют новые перспективные профессии в таких сферах, как внутренний туризм, включая проектирование территорий, ресторанный и гостиничный бизнес, IT-сектор в области развития искусственного интеллекта и машинного обучения и сектор устойчивого развития (ESG). Последний - мультидисциплинарная сфера, в которой требуются специалисты-эксперты в области экологии и качества управления процессами и людьми.
Опубликовано Финмаркет
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