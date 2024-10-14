У института самозанятости есть много рисков - Котяков

14 октября. FINMARKET.RU - Рынок труда проходит мощную трансформацию вместе с экономикой – происходит переток кадров между специальностями, отраслями, регионами и формами занятости. Власти стараются поспевать за изменениями: меняют трудовое законодательство, выстраивают новые приоритеты в системе образования, обсуждают форматы привлечения мигрантов. Один из самых сложных вопросов на повестке – поиск баланса в регулировании цифровых платформ, которые стали для россиян важным источником заработка. Помимо позитивных изменений, например обеления рынка частных услуг, у института самозанятости есть много рисков – они связаны с формированием будущей пенсии работников и уходом бизнеса от налогов, считает министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Для решения этих вопросов власти сейчас активно разрабатывают новые механизмы регулирования.

В интервью " Ведомостям " министр рассказал о дискуссии вокруг платформенной занятости, новом нацпроекте "Кадры", перспективах рынка, а также поделился мнением о будущем нынешних студентов.

"Молодые люди сегодня чаще ищут себя в статусе самозанятого, так как хотят сохранить больше свободы с точки зрения графика и объема работы. Самозанятость сегодня действительно оттягивает граждан из привычных трудовых отношений. Недавно была превышена планка в 10 млн человек, и для каждого четвертого это единственный источник заработка. Такое обеление рынка частных услуг, безусловно, отличный результат. Самозанятость – хорошая возможность попробовать свои силы в открытии своего дела как некий временный плацдарм: работодателя уже нет, а сотрудников еще нет. В то же времяне участвуют в формировании своих пенсионных и социальных прав, поэтому они не могут получить больничный лист, уйти в отпуск или декрет", - отметил министр.

Он также отметил, что видит в этом риск.

"...Институт самозанятых предполагает ответственное, сбалансированное отношение человека к той налоговой нагрузке и к тем возможностям, которые дает ему этот налоговый режим. Если самозанятость – не подработка, не кратковременный период в карьере, то важно подходить здраво к себе, своему здоровью, к вопросам, связанным с будущей пенсией. Самозанятые имеют сегодня возможность войти в добровольное пенсионное страхование. Мы видим, что это не пользуется большой популярностью – люди не осознают те, с которыми они столкнутся через несколько десятков лет. Когда молодые люди пойдут на пенсию, у них просто не будет накопленного стажа и они будут вынуждены на пять лет дольше ждать социальной пенсии (возраст выхода на пенсию для таких граждан будет составлять в 2028 г. 65–70 лет). И это, - заметил Котяков, - минимальный размер пенсии".

Кроме того, указал он, "сегодня вызывает беспокойство уровень доходов самозанятых". "Например, мы видим, что треть самозанятых сегодня получает нулевой доход, еще часть не получает даже минимального размера оплаты труда в месяц (в 2024 г. это 19 242 руб.)", - сказал глава минтруда. По его словам, результат анализа, который проводилсся, говорит о том, что "сегодня нам нужно разъяснять нашим гражданам все плюсы и минусы самозанятости".