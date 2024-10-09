Правительство в последний раз софинансирует пенсионные накопления 2014 года

9 октября. FINMARKET.RU -в последний раз выделит деньги напенсионных накоплений граждан по программе 2014 г. - в следующем году заканчивается 10-летний срок, в течение которого у государства было такое обязательство, сообщил "Ведомостям" представитель Минфина. На 2025 г. на эту цель заложены расходы в 551,7 млн руб., источником будут средства фонда национального благосостояния, следует из материалов к законопроекту о бюджете на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг.

Механизм софинансирования предусматривал, что гражданин перечисляет в счет будущей накопительной части пенсии как минимум 2000 руб. в год и в таком случае государство удваивало эту сумму. Софинансирование не предполагалось в двух случаях: если регулярный взнос меньше 2000 руб. или, наоборот, он составляет более 12 000 руб. в год. Всего граждане внесли около 40 млрд руб.

С 1 января 2024 г. правительство предлагает россиянам другой механизм - программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая также предусматривает софинансирование взносов со стороны государства. Размер господдержки определяется в привязке к среднемесячному доходу, но не может превышать 36 000 руб. ежегодно. Для граждан со среднемесячным доходом до 80 000 руб. финансирование предусмотрено в соотношении 1 к 1. То есть каждый вложенный участником программы рубль будет софинансироваться одним бюджетным рублем (государство внесет на "пенсионный" счет такую же сумму). Для россиян с более высоким доходом - от 80 000 до 150 000 руб. - будет обеспечено другое соотношение: 1 к 2. Соотношение для россиян с доходом свыше 150 000 руб. - 1 к 4. Также вкладчик может рассчитывать на ежегодный налоговый вычет: в 2024 г. 13%, если доход меньше 5 млн руб. в год, и 15%, если больше. С 2025 г. - в соответствии с новой шкалой НДФЛ, но не более 88 000 руб. в год.

Согласно поручению Владимира Путина, в 2024 г. объем вложений граждан в рамках ПДС должен составить 250 млрд руб. Но промежуточные результаты по состоянию на 20 сентября, опубликованные Банком России, говорят о том, что пока операторы программы - регулятор и негосударственные пенсионные фонды - далеки от заданной планки: сумма привлеченных средств по 1,3 млн заключенным договорам составляет 75 млрд руб.