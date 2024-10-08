Минпромторг мониторит ситуацию с ценами на продовольствие

8 октября. FINMARKET.RU - Необходимо использовать рыночные методы регулирования цен, а также своевременно проводить работу по отдельным группам товаров, чтобы не допустить резких скачков цен, как на яйца и курицу в прошлом году. Об этом в интервью "Российской газете" на полях форума "Биопром" рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Минпромторг постоянно осуществляет мониторинг ситуации с ценами и поставками основных видов продовольственных товаров. Периодически мы проводим совещания по этой теме совместно с Минсельхозом России, ФАС России, торговыми сетями и отраслевыми союзами производителей продовольственных товаров", - сказал министр.

По его словам,в постоянном режиме проводит работу с торговыми сетями и производителями продовольственных товаров по переходу от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным контрактам поставок. Такая смена парадигмы позволит снизить волатильность цен на сезонные товары.

Говоря о стабилизации цен, Алиханов отметил необходимость использовать рыночные методы регулирования цен, а также своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков. "Здесь я говорю о донастройке таможенно-тарифной политики, предоставлении мер господдержки производителям сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - подчеркнул он.

Алиханов рассказал, что законопроект "О российской полке" сейчас находится на обсуждении. На первом этапе он будет касаться непродовольственных потребительских товаров. Что касается маркетплейсов, то с их представителями обсуждается возможность наличия особых правил по продвижению российских товаров.

Также, отметил он, Минпромторг России разработал законопроект о минимальной доле российского вина. "Законопроектом предполагается закрепление обязательной доли российского вина в винной карте (меню) объектов общественного питания, а также в ассортименте розничных торговых объектов на разумном уровне, равном 20% от общего числа вин", - сообщил глава Минпромторга.