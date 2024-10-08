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08 октября 2024 года 08:14
Минпромторг мониторит ситуацию с ценами на продовольствие
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Виталий Невар/ТАСС
8 октября. FINMARKET.RU - Необходимо использовать рыночные методы регулирования цен, а также своевременно проводить работу по отдельным группам товаров, чтобы не допустить резких скачков цен, как на яйца и курицу в прошлом году. Об этом в интервью "Российской газете" на полях форума "Биопром" рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. "Минпромторг постоянно осуществляет мониторинг ситуации с ценами и поставками основных видов продовольственных товаров. Периодически мы проводим совещания по этой теме совместно с Минсельхозом России, ФАС России, торговыми сетями и отраслевыми союзами производителей продовольственных товаров", - сказал министр. По его словам, Минпромторг в постоянном режиме проводит работу с торговыми сетями и производителями продовольственных товаров по переходу от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным контрактам поставок. Такая смена парадигмы позволит снизить волатильность цен на сезонные товары. Говоря о стабилизации цен, Алиханов отметил необходимость использовать рыночные методы регулирования цен, а также своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков. "Здесь я говорю о донастройке таможенно-тарифной политики, предоставлении мер господдержки производителям сельскохозяйственной продукции и продуктов питания", - подчеркнул он. Алиханов рассказал, что законопроект "О российской полке" сейчас находится на обсуждении. На первом этапе он будет касаться непродовольственных потребительских товаров. Что касается маркетплейсов, то с их представителями обсуждается возможность наличия особых правил по продвижению российских товаров. Также, отметил он, Минпромторг России разработал законопроект о минимальной доле российского вина. "Законопроектом предполагается закрепление обязательной доли российского вина в винной карте (меню) объектов общественного питания, а также в ассортименте розничных торговых объектов на разумном уровне, равном 20% от общего числа вин", - сообщил глава Минпромторга.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минпромторг, цены
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