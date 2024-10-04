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04 октября 2024 года 08:09

ЦБ изучает причины слабого отклика населения на ДКП

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Андрей Махонин/ТАСС
Андрей Махонин/ТАСС
4 октября. FINMARKET.RU - Влияние монетарной политики Банка России на потребительское поведение и накопления населения может быть ограничено из-за распространенности в стране специфических типов домохозяйств, в распоряжении которых есть неинвестиционное жилье, но в силу невысокой нормы сбережений практически нет ликвидных активов, позволяющих сглаживать шоки, или все доходы тратятся на текущее потребление. Из-за этого три четверти населения более чувствительны к мерам бюджетной политики - пособиям и социальным трансфертам, пишет "Коммерсантъ".

В исследовании "Неоднородность домохозяйств в России по структуре активов" сотрудников архангельского отделения Северо-Западного ГУ Банка России детально изучаются причины различных реакций трех типов российских домохозяйств на денежно-кредитную и бюджетную политику. В основе доклада — данные лонгитюдного обследования исследовательского центра "Демоскоп" в 2013, 2015, 2018, 2020 и 2022 годах 6 тыс. домохозяйств, на индивидуальный опросник ответили около 12 тыс. респондентов.

Как отмечают авторы работы, разные группы домохозяйств по-разному накапливают богатство и реагируют на шоки денежно-кредитной и бюджетной политики. Так, всего исследователи выделяют три типа домохозяйств — рикардианские, чьи ликвидные активы достаточны для сглаживания потребления, домохозяйства, ограниченные в ликвидности, но при этом владеющие неликвидными активами (как правило, речь идет о жилой недвижимости), и хозяйства без активов, использующие весь свой доход на текущее потребление.

Как показали результаты расчетов, в 2013–2022 годах основную долю в структуре домохозяйств в РФ составляли хозяйства, владеющие неликвидными активами, но ограниченные в ликвидных активах (их в РФ около 60%).


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  население,  потребители

 
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