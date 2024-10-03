Зарплаты бюджетников в 2025 году предлагают повысить на 13,2%

3 октября. FINMARKET.RU - Правительство предложило проиндексироватьбюджетникам социальной сферы с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году. Речь идет о врачах, медработниках, учителях, преподавателях вузов, ученых, соцработниках из майских указов президента. В следующем году их зарплаты должны поднять на 13,2%, в 2026 г. - на 10,2%, в 2027 г. - на 8,3%. Такие предложения вошли в бюджетный пакет, внесенный в Госдуму, пишут "Ведомости"

Для остальных работников госучреждений, а также судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, госслужащих федерального уровняв 2025 г. составит 4,5% (по уровню инфляции), в 2026 г. и 2027 г. - 4%. Этим категориям работников бюджетной сферы индексация проводится ежегодно 1 октября.

Повышение зарплат социальным работникам позволит обеспечить сохранение достигнутого уровня целевых показателей, установленных указами президента, говорится в документе. Такие поручения вошли в майский указ от 2012 г. Предполагается, что оплата труда учителей в учебных заведениях разного уровня, сотрудников учреждений культуры, соцработников, а также младшего и среднего медперсонала должна достигать уровня средней зарплаты по региону. Оклады врачей, преподавателей вузов и научных кадров должны быть в 2 раза выше этой планки. Для педагогов в дошкольных учреждениях труд должен оплачиваться по средней зарплате в сфере общего образования по региону. В майском указе от 2018 г. было закреплено поручение поддерживать уровень зарплат этих категорий работников на обозначенном уровне.

Для выполнения этого поручения из федерального и регионального бюджетов доводятся дополнительные средства на обеспечение выполнения контрольных соотношений, если фактический рост заработных плат превосходит прогнозный. На 2025-2027 гг. Минфин предлагает выделить на эти цели по 114,6 млрд руб. ежегодно, следует из пояснительной записки к проекту финансового плана страны на 2025-2027 гг.

В прошлом году зарплаты бюджетных работников социальной сферы проиндексировали на 9,8%, а остальных служащих госучреждений - на 4,5%.