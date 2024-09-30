К 2030 году в развитие домашнего интернета в РФ могут вложить 287 млрд руб.

30 сентября. FINMARKET.RU - К 2030 году у жителей многоквартирных домов в городах с населением более 100 тыс. человек и административных центров регионов должна появиться возможность подключения к фиксированному широкополосному доступу в(ШПД) на скорости от 1 Гбит/с. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта "Инфраструктура доступа к сети интернет", с которой ознакомились "Известия" . Он станет частью более масштабного нацпроекта "Экономика данных". Общий бюджет подключения россиян к скоростной Сети оценивается почти в 287 млрд рублей, 9 млрд из которых планируется привлечь из федерального бюджета, а около 278 млрд - из внебюджетных источников.

"Это вопрос суммарных инвестиций всех операторов, - рассказал "Известиям" источник в телеком-отрасли, знакомый с проектом. - Средства планируется направлять на оборудование, программное обеспечение, а также на работы и услуги по подключению".

Внебюджетным источником финансирования будут служить привлекаемые операторами кредитные средства, добавил он.

Такое развитие фиксированных сетей наряду с созданием системы спутниковой связи для высокоскоростного доступа и модернизацией мобильных сетей должно привести к тому, что быстрым интернетом к 2030 году будет обеспечено до 97% домохозяйств (к 2036 г. - до 99%), рассчитывают авторы проекта.

По данным Минцифры, за 1-е полугодие 2024 года по российским сетям фиксированного интернета было передано чуть менее 68,5 млрд Гб трафика - это на 31,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.