Рост зарплат в 2025 году замедлится

16 сентября. FINMARKET.RU - В 2024 году средняя номинальная зарплата в России увеличится на 16%, следует из результатов сентябрьского макроэкономического опроса Центробанка. Прогноз включает оценки 28 экономистов. С июля аналитики увеличили свои ожидания на 0,4 п.п. - тогда предсказывали рост на уровне 15,6%.

Повышение зарплат на 16% по результатам 2024-го может стать рекордным показателем с кризисного 2008-го, когда оно было на уровне 27%, подсчитали "Известия" по данным Росстата. В прошлом же году среднее номинальное жалованье в России составило около 75 тыс. рублей в месяц с ростом почти на 15% по сравнению с 2022 годом.

Таким образом, при увеличении на 16% средний заработок по итогам 2024 года поднимется до 89 тыс. в месяц. По статистике, на июнь он уже достиг отметки в 89,2 тыс.

При этом уже в 2025-м опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют резкое замедление роста зарплат - почти вдвое, до 9%. В последующие два года они ожидают дальнейший спад - до 7% в 2026 году и до 6,6% в 2027 году.

Реальная же зарплата (среднее начисленное жалованье, скорректированное по уровню инфляции), по оценкам экономистов, вырастет в этом году только на 7,3%. Далее повышение значительно замедлится - до 3% в 2025-м, до 2,6% - в 2026-м и до 2,3% - в 2027-м.

Между тем официальный макропрогноз Минэка от оценок аналитиков, опрошенных ЦБ, отличается. Так, министерство ожидает повышения реальных зарплат на 9,2% в этом году и на 7% - в следующем.

У компаний, по мнению аналитиков, заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частному бизнесу всё сложнее конкурировать за специалистов с госсектором.