Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5535,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3349,58 млрд руб.

8 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 декабря составили по Российской Федерации 5535,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5265,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5498,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5253,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 декабря составили 3349,58 млрд руб. против 3443,54995 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

