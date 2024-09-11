В 2026 году 35% безналичного оборота составят некарточные способы оплаты

11 сентября. FINMARKET.RU - Доля оплаты через СБП и собственные pay-сервисы банков уже в этом году достигнет 20% от всего безналичного оборота, в следующем году она вырастет до 30%, а в 2026 г. составит 35%. Такой прогноз дал вице-президент Т-банка Сергей Хромов на ПЛАС-форуме "Платежный бизнес и денежное обращение", пишут "Ведомости"

По оценке Хромова, доли оплаты через СБП и банковские pay-сервисы в ближайшие 2 года будут расти одинаково быстро: если по итогам 2024 г. на них придется по 10%, то в 2025 г. - по 15%. Но в 2026 г. доля оплат с использованием банковских pay-сервисов опередит сервисы ЦБ и увеличится до 20%, в то время как СБП останется на уровне 15%, прогнозирует банкир. Такие темпы по росту некарточных платежных методов возможны при развитии единого QR-кода консорциума банков, который в конце июня сформировали Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк в качестве альтернативы универсальному QR-коду от ЦБ, добавил Хромов.

По оценкам Сбербанка, за два последних года всего лишь 40% операций в онлайне совершается с использованием банковских карт, а 60% - это различные "кнопки", т. е. оплата в один клик без ввода данных карты, по типу SberPay и СБП. В то же время в офлайне пользователи пока не нащупали свой новый основной метод безналичной оплаты, говорит старший вице-президент "Сбера" Дмитрий Малых: примерно 86% проводится по банковским карточкам и 14% - по новым методам оплаты, куда входят QR-код, NFC, биометрия. При этом в самом "Сбере" за 7месяцев 2024 г. оборот по оплатам через семейство SberPay (NFC, QR-код, оплата по биометрии) составил 2,4 трлн руб., рассказал Малых.

Активный рост популярности платежей через СБП и банковские pay-сервисы начался с уходом из России Google Pay и Apple Pay, которые работали по технологии беспроводной передачи данных малого радиуса (NFC), говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Особенно уход таких pay-сервисов ощутил сегмент электронной коммерции, где по отдельным направлениям оплата с их помощью составляла более 40% от оборота, добавляет вице-президент "МТС банка" Кирилл Пальчун.

В дальнейшем некарточныебудут расти по мере подключения к СБП и pay-сервисам новых предприятий торговли и сервиса, полагает Грицкевич. Поэтому прогноз Т-банка по увеличению их доли в общем безналичном обороте до 30% в 2025 г. он считает обоснованным. Пальчун считает оценку Т-банка консервативной: он ожидает в следующем году выход на показатель в 35-40%.

Рост доли платежей по СБП в безналичной оплате обеспечат сами торговые точки, сотрудники которых зачастую получают установку популяризировать этот метод, чтобы сэкономить на эквайринговой комиссии, говорит управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. При этом банковские pay-сервисы по скорости увеличения своей доли в безналичных платежах будут отставать от СБП, потому что не являются универсальными, считает он.

Но управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин не согласен: общая доля некарточного оборота может вырасти до 30% к 2025 г., только расти будут в основном pay-сервисы банков, а не СБП.