Продажи fashion-ритейлеров сократились на 10%

10 сентября. FINMARKET.RU - Растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года. Торговые сети, теряя покупателей, начали пересматривать свои планы — вместо экспансии, которая наблюдалась еще в прошлом году, сейчас они закрывают часть магазинов, пишет "Коммерсант"

О сокращении числа покупателей в магазинах одежды и обуви в России в июне—августе на 10% год к году изданию сообщили в Focus Technologies. При этом показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в торговых центрах в целом по стране сократился всего на 2% год к году. Руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева также фиксирует снижение количества чеков в магазинах одежды и обуви.

Оборот fashion-магазинов за три месяца вырос в среднем на 5% год к году, добавляют в Focus Technologies. Это стало возможно из-за увеличения на 17% среднего чека.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов не исключает, что активная ротация будет происходить среди арендаторов, занимающих в торговых центах относительно небольшие площади - 50-200 кв. м. Но это не якорные арендаторы и заменить их не так сложно, считает он