Федеральные ритейлеры продолжают вытеснять локальных

9 сентября. FINMARKET.RU - Совокупная выручка десяти крупнейших ритейлеров продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в 2024 году может достигнуть 11,5 трлн рублей., увеличившись за год на 26,4%, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчеты Infoline.

В 2023 году по сравнению с 2022-м этот показатель был почти вдвое ниже - 14,1%. Увеличение темпов роста сетей прослеживается и по результатам первого полугодия. За январь-июнь оборот десяти компаний достиг 5,2 трлн рублей,в сравнении год к году составил 24,7%.

Обороты растут из-за подорожания продуктов, развития доставки и открытия небольших магазинов. Кроме того, важную роль сыграла региональная экспансия - федеральныепродолжают вытеснять локальных, выигрывая конкуренцию за помещения и персонал. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов предполагает, что тенденция сохранится: товарооборот крупных компаний продолжит расти, в том числе за счет развития в регионах, особенно в удаленных - Сибири и на Дальнем Востоке.