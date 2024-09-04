Цены на жилье могут снизиться в 2025 году

4 сентября. FINMARKET.RU - Уже в начале 2025 годанаснизятся, а пока застройщики ищут возможности для стимулирования просевших в июле продаж, рассказали эксперты "Российской газете"

Среди инструментов для стимулирования, например, выгодные предложения оплаты с длительной рассрочкой или отсрочкой платежа, а также ипотечные программы, которые субсидируют застройщики из собственной прибыли, рассказала "РГ" управляющий директор NF Dom Наталья Сазонова.

По итогам июля - первого месяца без широкой ипотечной поддержки - было зарегистрировано немногим более 7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Спрос к предыдущему месяцу снизился на 35% (в количестве сделок). Однако, обращает внимание Сазонова, месяцем ранее, в июне, было зарегистрировано наибольшее количество сделок в сравнении с другими месяцами 2024 года (10,9 тыс. ДДУ), что связано с ажиотажем перед завершением льготных ипотечных программ.

Если же спрос в июле 2024 года сравнить с июлем прошлого года, то корректировка составит более скромные 12,4%. То есть можно говорить о том, что спрос, безусловно, сократился, но не драматично, и часть его была реализована в первом полугодии, пояснила эксперт.

По словам руководителя Аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олега Репченко, реакция рынка на завершение льготной ипотеки была предсказуема: ставки по рыночной ипотеке сейчас заградительные, стоимость жилья - высокая: за последние 4 года на фоне доступной ипотеки квартиры в Москве и других крупных городах страны подорожали в 1,5-2 раза.

Цены на новостройки стагнируют, но это пока. Сейчас у застройщиков нет причин устраивать распродажи: они хорошо нарастили продажи и сформировали подушку безопасности в период ажиотажного спроса в прошлом году и в преддверии отключения льготной ипотеки в мае-июне этого года. Плюс застройщики для стимулирования продаж запустили свои совместные с банками-партнерами программы субсидирования ставок. "Но такие программы противоречат Стандарту ипотечного кредитования, разработанному ЦБ, и чем активнее регулятор будет бороться с такими "схематозами", тем больше стимуляция спроса будет требовать снижения цен", - считает он.

За последние четыре года на фоне доступной ипотеки квартиры в Москве и других крупных городах страны подорожали в 1,5 - 2 раза

Возможно, ближе к концу года вырастет размер скидок, количество акций вроде ремонта или машино-места в подарок, которые тоже сокращают стоимость сделки, отметил Репченко. Давление на цены будет расти по мере завершения текущих объектов, так как застройщикам нужно будет вновь наполнять эскроу-счета - от объема средств на них зависят ставки по проектному финансированию.