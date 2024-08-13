Бизнес маркетплейсов хотят разделить по видам деятельности

13 августа. FINMARKET.RU - Бизнесы маркетплейсов могут раздробить на отдельные компании, отделив онлайн-площадки, операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ), логистические сервисы и т. д. Такая идея обсуждается в рабочей группе по разработке законопроекта, который должен будет регулировать отрасль онлайн-торговли. Об этом "Ведомостям" рассказал руководитель рабочей группы, депутат Госдумы от ЛДПР, зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов.- это только "электронные полки", а логистикой, ПВЗ и другими видами деятельности должны заниматься отдельные компании, пояснил он.

Как уточнил Свинцов, пункт о разделении бизнеса маркетплейсов планируется добавить в обновленную версию законопроекта, которая осенью будет внесена в Госдуму. По его словам, он разрабатывал законопроект больше 10 месяцев вместе с рабочей группой, куда вошли представители крупнейших маркетплейсов, селлеров, владельцев ПВЗ и профильных ассоциаций.

Источник "Ведомостей" в рабочей группе отметил, что непосредственно с онлайн-площадками эту иницативу пока не обсуждали. Другой источник, близкий к обсуждению, сообщил, что идея проговаривалась на заседаниях рабочей группы, но участники "не восприняли ее всерьез".

Законопроект Свинцова предлагает внести правки в закон о торговле (381-ФЗ) и закон "О защите прав потребителей" (№ 2300-1 от 1992 г.). Документ вводит определение "агрегатора информации о товарах" - программы, которая позволяет потребителям ознакомиться с предложениями и купить товар.

Определение маркетплейса как IT-платформы выглядит оптимальным для того, чтобы у ФАС появились рычаги контроля, объясняет Свинцов.

В законопроекте также предлагается снять запрет на использование агентской схемы при продаже продовольственных товаров на маркетплейсах в случае, если площадка находится в одной группе лиц с торговой сетью.

Еще одно предложение Свинцова - обязать маркетплейсы проверять регистрацию продавцов в системе маркировки товаров, а также уведомлять продавца и ПВЗ об изменении условий работы за 14 дней в случае снижения заработка ПВЗ или роста комиссии площадки.

Предлагаемые изменения в законе о защите прав потребителей позволят покупателям через маркетплейс пожаловаться продавцу на товар с недостатком, а площадка должна будет возместить стоимость такого товара. Кроме того, покупатель не сможет отказаться от невозвратного товара после его покупки.

Минпромторг также разрабатывает законопроект, регулирующий работу маркетплейсов. Представитель Минпромторга сообщил "Ведомостям", что министерство будет готово рассмотреть законопроект Свинцова при его поступлении в установленном порядке.