Маркетплейсам придется ужесточить методы борьбы с контрафактом

7 августа. FINMARKET.RU - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предложила ужесточить методы борьбы с незаконным оборотом товаров на маркетплейсах. Письмо с этими предложениями ассоциация направила директору департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владиславу Заславскому, пишут "Ведомости" . Указанное письмо поступило в Минпромторг и будет рассмотрено в установленном порядке, заявил представитель пресс-службы министерства.

РАТЭК предлагает установить "единую процедуру реагирования" маркетплейсов на обращения правообладателей о нарушениях их прав, интегрировать базы маркетплейсов с реестрами Роспатента для проверки обоснованности претензий, а также расширить "ответственность информационного посредника (т. е. маркетплейса)" за реализацию контрафакта. Кроме того, ассоциация предлагает обязатьблокировать транзакции продавца в отношении всех товаров под брендом правообладателя, права которого были нарушены. Также предлагается регистрировать правообладателей на маркетплейсах "аналогично Таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности", чтобы площадки могли "вести превентивную работу" и не допускать

В письме РАТЭК говорится, что ассоциация разработала эти предложения в рамках подготовки к запланированному на 3-й квартал 2024 г. заседанию Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Она планирует рассмотреть вопросы борьбы с реализацией неоригинальной продукции на маркетплейсах.

Источник "Ведомостей", близкий к нескольким участникам обсуждения инициативы, уточнил, что РАТЭК разрабатывала предложения в рамках общей борьбы с контрафактом в самых разных категориях товаров, так как непосредственно на рынке техники и электроники такой проблемы практически нет, в сегменте электроники проблема касается только аксессуаров.

Проблема продажи на маркетплейсах контрафактной и нелегально ввезенной техники стоит остро, но только в категории недорогих товаров, например наушников, зарядок, часов, фенов и проч., подтверждает в разговоре с "Ведомостями" председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. Наиболее остро проблема контрафакта стоит в категориях одежды, обуви, часов и кофе, поясняет председатель Совета ТППпо развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

Кроме того, проблема контрафакта актуальна в детских товарах и игрушках, рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. По данным АИДТ, его доля в 2023 г. увеличилась с 25% до 32%.