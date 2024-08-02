Маркетплейсам могут запретить привлекать к работе самозанятых

2 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг предложит приравнятьк торговым сетям и запретить им привлекать к работе самозанятых. Это следует из законопроекта, регулирующего работу маркетплейсов, разработанного Минпромторгом, пишут "Ведомости" . Представитель Минпромторга подтвердил, что указанные инициативы обсуждаются, однако не уточнил, когда планируется внесение документа в Госдуму или обсуждение его с профильными комитетами.

"Полагаем, что такое регулирование в первую очередь позволит упорядочить взаимоотношения марктеплейсов и их контрагентов: разрабатываемые нормы внесут больше ясности и прозрачности в их работу. Кроме того, они обеспечат контроль за оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции на маркетплейсах", - отметил представитель Минпромторга.

предлагает внести правки в закон о торговле (381-ФЗ) и закон "О защите прав потребителей" (№2300-1 от 1992 г.). Маркетплейсы в поправках Минпромторга определяются как "цифровые площадки розничной торговли и предоставления услуг", а пункты выдачи заказов (ПВЗ) признаются торговыми объектами. Из этой формулировки следует, что маркетплейсы станут торговыми сетями, так как, согласно формулировкам действующего законодательства, торговой сетью считается "совокупность двух и более торговых объектов" под одним брендом.

Другое значимое изменение в 381-ФЗ вводит запрет владельцам "цифровой торговой площадки" привлекать самозанятых "к трудовой деятельности и выполнению работ (оказанию услуг)". Также маркетплейсы должны будут "принимать меры", чтобы самозанятые не могли торговать на площадке, если статус самозанятых они носят безосновательно. Например, самозанятыми не могут быть предприниматели, которые перепродают товары, а не производят их сами.

Кроме того, законопроект Минпромторга снимает запрет на использование агентской схемы (реализация товаров с учетом комиссии, но без выкупа у поставщика) при продаже продтоваров на маркетплейсах. Также площадки должны будут размещать на сайте полную информацию об условиях договоров с продавцами и владельцами ПВЗ, предоставлять по их запросу ранее действовавшие редакции договоров, а также хранить все версии договоров и информацию о взаиморасчетах за последние 3 года в личном кабинете партнера.