Названы самые востребованные профессии

6 августа. FINMARKET.RU - Профессия штукатура стала одной из самых востребованных в первом полугодии в России. Об этом рассказал "Российской газете" директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. За последний год число вакансий для данных специалистов увеличилось на 318%, а зарплатные предложения выросли на 31% и составили 82 986 рублей, отметил он.

На втором месте - бетонщики (плюс 270%), им предлагают в среднем 100 157 рублей, что на 57% выше, по сравнению с первым полугодием 2023 года. Тройку лидеров замыкают стропальщики, у которых прирост числа вакансий составил 197%, а зарплатные предложения прибавили 27% (79 409 рублей).

На 4 месте оказался арматурщик (плюс 178%) со средней зарплатой 92 683 рубля (рост 38%).

Также в топ 5 востребованных профессий вошли водители-дальнобойщики с приростом числа вакансий на 146% и средней предлагаемой зарплатой в 189 831 рубль (плюс 39%). Вырос за год спрос на маркировщиков, крановщиков, слесарей.

Среди офисных профессий самым востребованным оказался менеджер по организации мероприятий. За последний год число вакансий для них выросло на 186%, а зарплатные предложения - на 11%, до 69 526 рублей при полном рабочем дне.

Востребованными остаются брокеры (прирост спроса на них 70%), им работодатели готовы платить в среднем 174 438 рублей, что на 24% больше, чем в первом полугодии 2023 года.