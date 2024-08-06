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06 августа 2024 года 10:31
Названы самые востребованные профессии
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Григорий Сысоев\ТАСС
6 августа. FINMARKET.RU - Профессия штукатура стала одной из самых востребованных в первом полугодии в России. Об этом рассказал "Российской газете" директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов. За последний год число вакансий для данных специалистов увеличилось на 318%, а зарплатные предложения выросли на 31% и составили 82 986 рублей, отметил он. На втором месте - бетонщики (плюс 270%), им предлагают в среднем 100 157 рублей, что на 57% выше, по сравнению с первым полугодием 2023 года. Тройку лидеров замыкают стропальщики, у которых прирост числа вакансий составил 197%, а зарплатные предложения прибавили 27% (79 409 рублей). На 4 месте оказался арматурщик (плюс 178%) со средней зарплатой 92 683 рубля (рост 38%). Также в топ 5 востребованных профессий вошли водители-дальнобойщики с приростом числа вакансий на 146% и средней предлагаемой зарплатой в 189 831 рубль (плюс 39%). Вырос за год спрос на маркировщиков, крановщиков, слесарей. Среди офисных профессий самым востребованным оказался менеджер по организации мероприятий. За последний год число вакансий для них выросло на 186%, а зарплатные предложения - на 11%, до 69 526 рублей при полном рабочем дне. Востребованными остаются брокеры (прирост спроса на них 70%), им работодатели готовы платить в среднем 174 438 рублей, что на 24% больше, чем в первом полугодии 2023 года.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, профессии, востребованность
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