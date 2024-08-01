Рост ВВП РФ в 2024 году составит 3,0-3,6% - АКРА

1 августа. FINMARKET.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценивает рост российской экономики в 2024 году в диапазоне 3,0-3,6% (базовый сценарий), говорится в обновленном макропрогнозе агентства. В предыдущем прогнозе (конца ноября 2023 года) АКРА ожидало ростаРФ на уровне 0,5-1,3%.

По мнению аналитиков, сохранение нынешних высоких темпов роста экономики в средне- или долгосрочной перспективе маловероятно: экономический рост в 2025-2026 годах замедлится до 1-2%.

Согласно текущим бюджетным планам, отмечают они, бюджетный импульс - один из драйверов нынешней инфляции - станет слабее уже в этом году, за счет чего структурный дефицит окажется меньше, а реальные расходы консолидированного бюджета вырастут не так сильно, как в 2023 году. "Часть программ льготного кредитования будет сокращена, а ужесточение макропруденциальных нормативов продолжится, что будет способствовать охлаждению кредитования в целом. Кроме того, за последние полгода даже до повышения ключевой ставки произошло ужесточение денежно-кредитных условий - например, возросли процентные ставки по рыночным средне- и долгосрочным кредитам. Эффект, который все эти события оказывают на совокупный спрос и инфляцию, растянут во времени, но должен проявиться в значительной мере на горизонте ближайших месяцев, а не лет", - пишут эксперты.

Инфляция на конец года 2024 года, исходя из их оценок, составит 6,5-7,5%, а ключевая ставка - 18-20%.

Говоря о влиянии налоговой реформы, аналитики отмечают ее потенциал влияния на экономический рост и инфляцию, однако, "учитывая многокомпонентность изменений, количественно оценить его сложно". "На качественном же уровне уже можно заключить, что с макроэкономической точки зрения эффект вряд ли будет сильным", - указывают они.

С 2025 года в РФ изменятся шкала налога на доходы физических лиц, ставка налога на прибыль, вычеты по налогам, система упрощенного налогообложения, произойдет отмена "курсовых" экспортных пошлин с одновременным ростом НДПИ на отдельные виды ресурсов, увеличатся некоторые акцизы. Благодаря этим изменениям средние годовые доходы государства вырастут на 1,5 процентного пункта ВВП, усилится перераспределительная роль бюджетов.

"В результате налоговой реформы изменится структура совокупного спроса: от компаний и населения к государству, от населения, склонного к сбережению, к более ориентированному на потребление населению, инвестиционные стимулы для компаний в результате налоговой реформы также изменятся", - подчеркивается в обзоре.

Часть дополнительных бюджетных доходов от новых ставок НДФЛ через оплату труда и социальные программы будет перераспределена и все равно потрачена в форме потребительских расходов, пишут эксперты.

"В этой части есть проинфляционный потенциал, потому что деньги перейдут к гражданам с относительно низкой склонностью к сбережению, и соответственно, высокой склонностью к потреблению. На фоне высокой инфляции этот спрос может дополнительно повлиять на цены. Впрочем, в количественном выражении эффект должен быть умеренным (вероятно, заметно меньше, чем от повышения ставки НДС в 2019 году). Влияние этой части реформы на объемы ВВП, судя по всему, также будет относительно слабым", - комментируют они.

Совет директоров Банка России на прошлой неделе повысил ключевую ставку до 18% с 16%, одновременно пересмотрев среднесрочный. В частности, банк повысил ожидания по динамике ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4,0% с 2,5-3,5% в апрельской версии, при этом понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,5% с 1,0-2,0%, в 2026 году - до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает рост экономики в интервале 1,5-2,5%.

Ожидания Минэкономразвития по динамике ВВП, согласно апрельской версии макропрогноза, которую планируется пересмотреть к концу августа, предполагают в 2024 году рост на 2,8%, в 2025 и 2026 годах - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

По прогнозам АКРА, средний курс рубля к юаню в 2024 году составит 11,8-12,5 руб., курс рубля к доллару - 88,1-90,9 руб./$1.

Как полагают аналитики агентства, макроэкономический эффект санкций, введенных в отношении Мосбиржи, вероятнее всего, будет незначителен.

"Мы не ожидаем принципиальных изменений равновесного валютного курса в связи с переносом части торгов валютой во внебиржевой сегмент. Транзакционные издержки, связанные с обменными операциями, в целом по экономике могут несколько вырасти - увеличится как цена посредничества на валютном рынке, так и спреды между ценами продажи и покупки валюты. Однако по мере стабилизации новой структуры этого рынка, отличающегося достаточно высоким уровнем конкуренции, можно рассчитывать на их постепенное снижение. Открытые валютные позиции, которые появились у банков в результате исполнения в рублях платежей по свопам, торговавшимся на бирже, скорее всего, будут закрываться относительно медленно (возможно, с регуляторными послаблениями). Следовательно, процесс закрытия этих позиций не создаст потоков ликвидности, способных ощутимо сдвинуть курс рубля в среднесрочной или долгосрочной перспективе", - пишут они.

Эксперты отмечают, что на биржу в РФ приходилось порядка 30-40% оборота до 2022 года и около 55% - после 2022 года. С уходом евро и доллара с биржи относительная роль внебиржевых сделок усилится, а доля биржевого оборота сократится до 20-25%.

При этом АКРА не ожидает значимого - более чем на 10% - снижения оборота валютного рынка по сумме сегментов (биржевого и внебиржевого) относительно показателей на начало 2024 года. Суммарно все инструменты всех сегментов валютного рынка генерировали валютный оборот, по объему составлявший порядка 8x внешнеторговых оборотов каждого месяца, а кассовые сделки (SPOT, TOM, TOD) - около 4x. Примерно такие соотношения, скорее всего, сохранятся в обозримом будущем, считают в агентстве.