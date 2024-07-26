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26 июля 2024 года 08:45

Россия в этом году выдаст госкредитов на полтриллиона рублей

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Донат Сорокин/ТАСС
Донат Сорокин/ТАСС
26 июля. FINMARKET.RU - В этом году Россия планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим государствам и зарубежным юридическим лицам. Это на 30% больше, чем было в 2023 г (378 млрд), следует из заключения Счетной палаты на поправки к бюджету 2024 г., пишут "Известия".

Аудиторы отмечают, что на май РФ уже предоставила займов на 103 млрд.

Оценка по выдаче кредитов другим странам была увеличена на 5% - изначально в финплан закладывались 468 млрд расходов на эти цели в 2024 г., следует из данных Счетной палаты. Всего же за ближайшие 3 года на такие займы собираются выделить почти 1,5 трлн, говорится в пояснительной записке Минфина к бюджету на 2024-2026 годы.

Эти средства необходимы для завершения действующих проектов и выполнения обязательств России по межправительственным договоренностям. Еще одна цель - финансовая поддержка экспорта в отраслях, где сохраняется высокая конкурентоспособность отечественной продукции, отмечается в пояснительной записке Минфина.

По последним сведениям Всемирного банка (ВБ), совокупная задолженность иностранных государств перед РФ на конец 2022 г. составила $28,9 млрд (примерно 2,5 трлн рублей по курсу ЦБ на 25 июля). За год она увеличилась почти на 9%, или на $2,3 млрд. По данным ВБ, крупнейшими должниками России на конец 2022 г. были:

  • Белоруссия - $8,2 млрд

  • Бангладеш - $5,9 млрд

  • Индия - $3,8 млрд

  • Египет - $1,8 млрд

  • Вьетнам - $1,4 млрд

Как отмечает ВБ, большая часть займов ($28 млрд) приходилась на долгосрочный долг, то есть подлежащий уплате через год или более.


Опубликовано Финмаркет
 
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