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26 июля 2024 года 08:45
Россия в этом году выдаст госкредитов на полтриллиона рублей
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Донат Сорокин/ТАСС
26 июля. FINMARKET.RU - В этом году Россия планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим государствам и зарубежным юридическим лицам. Это на 30% больше, чем было в 2023 г (378 млрд), следует из заключения Счетной палаты на поправки к бюджету 2024 г., пишут "Известия". Аудиторы отмечают, что на май РФ уже предоставила займов на 103 млрд. Оценка по выдаче кредитов другим странам была увеличена на 5% - изначально в финплан закладывались 468 млрд расходов на эти цели в 2024 г., следует из данных Счетной палаты. Всего же за ближайшие 3 года на такие займы собираются выделить почти 1,5 трлн, говорится в пояснительной записке Минфина к бюджету на 2024-2026 годы. Эти средства необходимы для завершения действующих проектов и выполнения обязательств России по межправительственным договоренностям. Еще одна цель - финансовая поддержка экспорта в отраслях, где сохраняется высокая конкурентоспособность отечественной продукции, отмечается в пояснительной записке Минфина. По последним сведениям Всемирного банка (ВБ), совокупная задолженность иностранных государств перед РФ на конец 2022 г. составила $28,9 млрд (примерно 2,5 трлн рублей по курсу ЦБ на 25 июля). За год она увеличилась почти на 9%, или на $2,3 млрд. По данным ВБ, крупнейшими должниками России на конец 2022 г. были:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, страны, госкредиты, предоставление
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