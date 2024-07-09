В РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах

9 июля. FINMARKET.RU - В России участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки для увеличения массы — микробной трансглютаминазы, пишут "Известия", ознакомившись с предостережениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистикой этих служб. За весь 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022-м, а за первое полугодие 2024-го уже зафиксировано 28. Общественники просят Генпрокуратуру изъять такую добавку из продажи, так как ее действие на здоровье до конца не изучено, а в комитете Госдумы по охране здоровья призывают главу Роспотребнадзора принять соответствующие меры.

Российские производители мясной и молочной продукции всё чаще используют запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ), для увеличения объема продуктов. В народе она получила название "мясной клей", так как способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость.

Микробная трансглютаминаза — вырабатываемый некоторыми микроорганизмами фермент семейства трансглютаминаз, модифицирующий структуру молекул белков. Под его воздействием кусочки мышечной ткани соединяются в монолитный продукт по типу ветчины. Фермент воздействует как на животные белки, так и на белки растительного происхождения. В России использование этой добавки запрещено с 1 января 2020 года. Также не разрешено ее применение и на территории ЕАЭС.

Согласно предостережениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистики самих служб, с которыми ознакомились "Известия", за 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022-м. А за первое полугодие 2024-го, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, зафиксировано уже 28.

"По действующему законодательству микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения ("склеивания") животных и растительных белков, чем пользуются изготовители, — пояснили "Известиям" в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что в связи с этим ведется постоянный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.

"Ежегодно Роспотребнадзор на базе современных лабораторных центров исследует около 2 млн проб пищевой продукции на более чем 7,5 тыс. показателей, включая микробную трансглютаминазу. В 2023 году она обнаруживалась в 25 пробах — молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания, что в два раза выше, чем в 2022 году", — рассказали изданию в Роспотребнадзоре.

В этом году, согласно данным реестра, такая добавка была в том числе обнаружена в продукции ООО Комбинат "Дубки", ООО "Мясоперерабатывающий комплекс "Атяшевский", ООО "Алтайская Буренка", ООО "Мясокомбинат Митэк", АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", АО "Брянский Мясокомбинат", ООО ПК "Айсберг-Люкс" и других предприятий. Как выяснили "Известия"», ознакомившись с выданными бизнесу предостережениями, чаще всего ее использовали для производства колбасы, сосисок и творога.

На ситуацию обратили внимание в «Общественной потребительской инициативе», которая провела исследования рынка и выяснила, что такая добавка хотя и запрещена к использованию в России, сегодня находится в свободной продаже. В связи с этим ОПИ направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой изъять этот товар и заблокировать продающие его интернет-ресурсы.