Доходы от приватизации превысили план на год

4 июля. FINMARKET.RU - На конец июня 2024-го доходы от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны составили 11,1 млрд рублей, сообщили "Известиям" в Росимуществе. Там добавили: размер итоговых поступлений по году будет зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности. Вместе с тем изначальный прогноз по таким доходам предусматривал лишь 1,2 млрд на конец 2024-го, следует из принятого в прошлом году бюджета на эту трехлетку. Таким образом, по итогам только шести месяцев поступления от продажи госсобственности превысили план в 10 раз.

В обновленной же редакции бюджета на этот год прогноз по приватизации скорректировали почти в шесть раз — с 1,2 млрд до 7 млрд, следует из июньских поправок Минфина («Известия» их изучили). Изменения уже приняты Госдумой в первом чтении.

Впрочем, даже с учетом поправок, фактические поступления от продажи госимущества по итогам июня (11,1 млрд) также превысили прогноз — больше чем в 1,5 раза.

Доходы от приватизации зависят от стоимости продаваемых активов и их рыночной привлекательности, сказали «Известиям» в пресс-службе Минфина. Там напомнили, что в этом апреле было продано 100% акций АО «Росспиртпром». Благодаря этому в бюджет поступило свыше 8 млрд рублей, отметили в ведомстве.