С 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров

8 июля. FINMARKET.RU - С 1 августа в России произойдет очередное увеличение пенсий работающих пенсионеров. Это касается тех, кто продолжает официально трудиться после выхода на пенсию и получает страховую пенсию по старости, напомнила "Российской газете" сенатор Ольга Епифанова.

"Их выплаты будут скорректированы с учетом тех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые они заработали в 2024 году", - сказала она. Однако следует помнить, что работающие пенсионеры за год не могут получить больше 3 ИПК (те, кто пока не вышел на пенсию, могут заработать до 10 ИПК в год).

Как пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, если человек работал в течение года, и его зарплата была не меньше МРОТ, то он сможет получить как минимум один балл. Если зарплата была выше - максимум 3 балла.

"С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена Правительством России в размере 145 рублей 69 копеек. Таким образом, минимальная прибавка составит 145 рублей 69 копеек, максимально возможная прибавка - составит около 437 рублей", - добавил Сафонов. Увеличенный размерначнет выплачиваться с августа 2025 года.

Епифанова напомнила, что когда пенсионер уволится, его пенсию пересчитают в сторону увеличения с учетом всех пропущенных индексаций за время работы.