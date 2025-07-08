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08 июля 2025 года 10:11
С 1 августа увеличатся пенсии работающих пенсионеров
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Сергей Булкин/ТАСС
8 июля. FINMARKET.RU - С 1 августа в России произойдет очередное увеличение пенсий работающих пенсионеров. Это касается тех, кто продолжает официально трудиться после выхода на пенсию и получает страховую пенсию по старости, напомнила "Российской газете" сенатор Ольга Епифанова. "Их выплаты будут скорректированы с учетом тех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые они заработали в 2024 году", - сказала она. Однако следует помнить, что работающие пенсионеры за год не могут получить больше 3 ИПК (те, кто пока не вышел на пенсию, могут заработать до 10 ИПК в год). Как пояснил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, если человек работал в течение года, и его зарплата была не меньше МРОТ, то он сможет получить как минимум один балл. Если зарплата была выше - максимум 3 балла. "С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена Правительством России в размере 145 рублей 69 копеек. Таким образом, минимальная прибавка составит 145 рублей 69 копеек, максимально возможная прибавка - составит около 437 рублей", - добавил Сафонов. Увеличенный размер пенсии начнет выплачиваться с августа 2025 года. Епифанова напомнила, что когда пенсионер уволится, его пенсию пересчитают в сторону увеличения с учетом всех пропущенных индексаций за время работы.
Опубликовано Финмаркет
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