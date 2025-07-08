Зарплатные ожидания россиян превышают размер средних зарплат

8 июля. FINMARKET.RU - Зарплатные ожидания россиян почти в полтора раза превышают размер средних зарплат в России. К таким выводам пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ на основе опросов граждан, которые ищут работу. "Ведомости" ознакомились с исследованием. Показатель желаемойв среднем по рынку составляет 146 000 руб., следует из опроса. Медианное значение (означает, что одна половина опрошенных рассчитывает получать больше этой суммы, а другая – меньше) – 110 000 руб. в месяц. Показатель вырос на 16% к уровню прошлого года, говорится в исследовании.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата россиян в апреле 2025 г. (последние доступные данные) составила 97 375 руб. и увеличилась на 15,3% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. В I квартале показатель был равен 92 305 руб. По итогам прошлого года номинальные зарплаты увеличились на 18,3% в годовом выражении до 87 952 руб. По данным сервиса подбора персонала hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в июне 2025 г. в России составила 75 500 руб., что на 9000 руб. больше, чем в аналогичный период прошлого года. Соискатели, по сведениям портала, ожидают получить в среднем 75 800 руб.

Размер желаемой зарплаты среди сотрудников без опыта работы меньше и составляет 92 000 руб., медианное значение – 73 000 руб., говорится в исследовании. Ожидания выросли на 7 и 8% соответственно ко 2-му кварталу 2024 г., сообщают в Финансовом университете.

Минэкономразвития ожидает, что среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) могут вырасти на 51,15% за пять лет. Базовый сценарий прогноза министерства предполагает, что в 2025 г. зарплаты приблизятся к 102 728 руб. (+16,8% год к году), в 2026 г. показатель вырастет на 11,4% до 114 420 руб., в 2027 г. – на 8,3% до 123 880 руб.

Рост ожиданий относительно заработной платы может объясняться несколькими причинами, считает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, влияние оказывает инфляция и повышение цен. Также недовольство среди специалистов может вызывать несоответствие дохода уровню нагрузки. Из-за нехватки квалифицированного персонала сотрудникам часто приходится перерабатывать.