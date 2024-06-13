Молодежь заинтересовалась программой долгосрочных сбережений

13 июня. FINMARKET.RU - Более 60% опрошенных для "Российской газеты" компанией "Авито Работа" россиян, не являющихся пенсионерами, готовы заранее откладывать деньги, на которые они будут жить после выхода на пенсию.

При этом 15% опрошенных россиян отметили, что уже знают о программе долгосрочных сбережений (ПДС). Эта программа действует с 1 января нынешнего года, и позволяет людям накопитьпутем перечисления взносов в негосударственные пенсионные фонды. НПФ, в свою очередь, инвестируют эти деньги и осуществляют выплаты вкладчикам при наступлении предусмотренных оснований.

Чаще других осведомлены о программе молодые россияне в возрасте 18-24 лет (18%). 30% опрошенных россиян отметили, что хотели бы вступить в ПДС, среди них больше мужчин (31% против 29% женщин) респондентов в возрасте 18-24 лет (37%), 25-34 лет (37%) и 35-44 лет (33%).

Среди тех, кто еще не достиг пенсионного возраста, 25% согласны с тем, что смогут накопить на пенсию, которая обеспечивала бы им привычный уровень жизни.

Значительная часть (41%) россиян, которые еще не вышли на пенсию, считают, что формировать финансовую подушку надо более чем за 15 лет до наступления. Копить за 10 лет до пенсии считают оптимальным 15% участников опроса, за 15 лет - 14% опрошенных.

При этом, согласно результатам опроса, россияне в основном предпочитают низкорисковые инструменты для получения пассивного дохода. Так, 48% опрошенных считают, что вклад в банке - наиболее предпочтительный способ получения пассивного дохода.