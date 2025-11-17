ЖКХ осваивает цифровые технологии

17 ноября. FINMARKET.RU - За последние годы в сферупришли новые технологии, современные разработки, ПО и искусственный интеллект. Это стало возможным благодаря проекту "Умный город", который отвечает за цифровизацию городского хозяйства. Он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Его цель - сформировать эффективную систему управления городским хозяйством, создать безопасные и комфортные условия для жителей, повысить конкурентоспособность российских городов, пишет "Российская газета"

В этом году Минстрой России презентовал "ИТ-Ландшафт ЖКХ 2025". Это стратегия цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие годы. Согласно документу, все основные процессы, которые происходят в сфере ЖКХ в "ручном режиме", будут автоматизированы. В частности, планируется внедрить интеллектуальные системы управления жилыми домами и коммунальными службами, автоматизировать учет коммунальных услуг, отчетность и финансовые потоки, развивать "умные системы", помогающие оптимизировать потребление воды, тепла и других ресурсов.

Также планируется внедрять технологии энергосбережения и шире использовать возобновляемые источники энергии и отказаться от иностранных технологий в пользу отечественных.

Активно внедряются и отечественные решения по дистанционному контролю состояния инженерных систем домов - датчики протечек, контроля давления, качества воды и автоматического отключения при авариях.

Еще одно важное решение российских разработчиков для ЖКХ - цифровые платформы, которые интегрируют данные от управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и жильцов. Это происходит за счет автоматического обмена данными и подключения к системам учета - счетчикам, датчикам и другим устройствам. Такой подход позволяет собрать финансовую, техническую и пользовательскую информацию в одном месте и сделать взаимодействие всех участников прозрачным.

Все разработки, которые сегодня внедряет ЖКХ, - российские.