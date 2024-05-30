Почти половина россиян выбирает профессию после школы

30 мая. FINMARKET.RU - Выпускники школ выбирают будущую профессию слишком поздно. Почти половина делает это уже после окончании школы и сдачи экзаменов. Это лишает рынок труда дефицитных сегодня инженеров и научных сотрудников. Так как их подготовка к поступлению занимает много времени, пишет "Российская газета"

Профессию уже после окончания школы выбирает 45% россиян, сообщили в "Авито Работа". В практике позднего принятия решения о выбореничего хорошего нет, заявляет Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской Академии. Она приводит к тому, что около 30% выпускников школ не могут поступить в вуз, поскольку не имеют результатов, достаточных для поступления. Многие не преодолевают необходимый порог по предметам, которые выбрали в последний момент, или сдают только обязательные предметы, которых оказывается недостаточно для поступления.

Большинство вузов в стране на данный момент активно развивают и совершенствуют свою профориентационную деятельность, говорит начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких. Большим спросом пользуются квалифицированные профориентологи, которые проводят целые образовательные курсы, с помощью которых школьники и студенты получают представление о будущих профессиях, которые будут наиболее подходящими для них, рассказывает он.

Требования к студентам с каждым годом становятся все жестче. Определиться с профессией после окончания школы мешает то, что профессиональное направление нужно знать до выбора экзаменов на ЕГЭ. А чтобы их успешно сдать, требуется несколько лет подготовки.

Среди нынешних сотрудников в школьном возрасте выбрали профессию и не меняли ее почти 40% медиков и фармацевтов, 34% юристов, 31% учителей и преподавателей и еще 28% бухгалтеров и финансистов.