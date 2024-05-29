Какие профессии непопулярны у молодежи

29 мая. FINMARKET.RU - Сразу 15 из 25 профессий, наименее востребованных у молодых соискателей, относятся к производственным, рабочим и массовым специальностям, говорится в исследовании hh.ru, проведенном совместно с российским поставщиком промышленного оборудования ПГ "ВЕКПРОМ", пишет "Российская газета"

При этом, самыми непопулярными профессиями среди молодежи в категории "синих воротничков" стали инженер пусконаладочных работ и механик. Отмечается, что в обоих случаях на соискателей в возрасте от 18 до 23 лет приходится всего по 2,1% от всех резюме этих специалистов при норме для рынка труда от 4 резюме на вакансию. Затем идут казначей, специалист по тендерам, методолог и менеджер по компенсациям и льготам, инженер по эксплуатации, специалист службы безопасности, прораб и инженер-электрик. Также молодые люди редко выбираютмашиниста, инженера по качеству, слесаря, метролога, охранника, сварщика, водителя, уборщика, инженера-эколога и сервисного инженера.

В то же время, согласно исследованию, в рейтинг самых востребованных у молодежи профессий не вошла ни одна производственная специальность. Наиболее высокая доля молодых соискателей наблюдается среди официантов (38,5%), хостес (37,5%), гейм-дизайнеров (30,7%), артистов и аниматоров (30,5%), а также среди продавцов (26%).

Между тем, аналитики отмечают, что ключевая причина острого дефицита кадров на российском рынке труда связана с демографическими процессами: объем трудоспособного населения значительно сократился, в то время как потребность предприятий в рабочих руках непрерывно растет. По данным hh.ru, в апреле 2024 года в России было открыто на 28% больше вакансий, чем год назад, при этом спрос на специалистов производственной сферы вырос на 24%, на рабочий персонал - на 38%. В то же время общая активность российских соискателей увеличилась лишь на 7%, интерес к производственным специальностям вырос на 8%, к рабочим - на 9%.