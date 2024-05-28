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28 мая 2024 года 08:49
Турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией по новому списку продукции
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Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
28 мая. FINMARKET.RU - В ближайшее время турецкие банки могут возобновить расчеты с Россией по новому списку продукции. В список разрешенных товаров планируется добавить продукцию народного потребления и электронику, рассказал "Известиям" коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Он добавил: на словах договоренности с местными кредитными организациями получилось достичь в мае, однако трансакции по новому перечню еще не принимаются. По словам гендиректора АО "Первая группа" Алексея Порошина, в июне товарооборот между странами будет значительно расширен. Планируется, что местные банки начнут принимать платежи за товары народного потребления. Ранее турецкие контрагенты перестали одобрять трансакции за товары, которые могут относиться к санкционным, и серьезно ужесточили комплаенс. Они начали запрашивать страну происхождения продукции, а также информацию о конечном покупателе, отметил источник "Известий" из бизнес-сообщества. Он пояснил: это связано с опасениями вторичных санкций со стороны США. Из-за этого в декабре Турция перестала принимать практически все платежи из России, но с февраля стали проходить трансакции по "зеленому" перечню товаров. В него входят продукты питания, медикаменты, сельхозпродукция, текстиль, а также операции в сегментах туризма и образования. Дополнительно в этот список действительно могут включить товары народного потребления, электронику, а также продукцию автомобильного и машиностроительного секторов, подтвердил собеседник "Известий". Несмотря на ограничения, сейчас платежи за товары машиностроительного сектора всё равно идут, отметил Порошин, однако в основном через агентов. Ситуация с трансграничными расчетами для России осложнилась в декабре 2023 г. сразу с несколькими странами. Это обусловлено вступлением в силу 12-го пакета мер против РФ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Турция, банки, расчеты, возобновление
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