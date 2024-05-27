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27 мая 2024 года 08:54
Массовый сегмент МСБ остается недофинансированным
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Сергей Карпухин/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - Малый и средний бизнес (МСБ) в основном занимает средства в банках - на них приходится 80%, следует из совместного исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Frank RG о заемном финансировании МСБ. Однако в отдельных сегментах проникновение банковского финансирования остается небольшим, пишет "Коммерсант". Так, если в среднем бизнесе около 35% компаний имеют хотя бы один действующих кредит, то в микробизнесе с оборотом до 120 млн рублей в год - менее 10%. Между тем именно на микрокомпании приходится более 90% МСБ в России, следует из материалов исследования. Об этом же косвенно говорит структура кредитного портфеля МСБ: по данным ЦБ РФ, на кредиты суммой меньше 5 млн руб. приходится менее 8% кредитного портфеля МСБ. Банки заинтересованы в сегменте, но сохраняется слишком много сдерживающих факторов для работы с ним. Как отмечает глава совета директоров "МСБ-Лизинга" Юрий Колесников, молодым компаниям, "сложно соответствовать банковским стандартам по ряду критериев, в том числе по наличию залогового обеспечения", поэтому значительная доля микропредприятий по-прежнему получают потребительские кредиты, кредитные карты на собственника (физическое лицо), которые впоследствии направляются на цели бизнеса.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, МСБ, кредитование
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