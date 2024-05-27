Бюджет пополнят за счет модернизированного механизма РЕПО

27 мая. FINMARKET.RU -работает над созданием нового финансового инструмента, который позволит казне получать дополнительные доходы, следует из проекта поправок к постановлению правительства РФ № 777 (оно определяет порядок управления остатками на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете). Сейчас инициатива находится на рассмотрении в правительстве, уточнили в ведомстве, пишут "Известия" . Благодаря этому бюджетная система сможет получать около 200 млрд рублей в год, оценили эксперты.

Ведомство хочет дать Федеральному казначейству (ФК) право предоставлять системно значимым банкам ценные бумаги взаймы. По своей сути это сделки прямого РЕПО.

Сделки РЕПО подразумевают передачу ценных бумаг за установленную сумму с условием их возврата в определенный срок. Иными словами, одна сторона получает средства (плата за ценные бумаги), а другая — активы, которые используются в качестве обеспечения займа. При завершении сделки они возвращаются изначальному владельцу, а покупатель бумаг получает назад вложенные деньги вместе с процентами.

У ФК периодически остаются неиспользованные денежные средства, которые лежат на едином казначейском счете два-три дня (максимум — неделя), пояснил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Средняя величина такого остатка в течение года — примерно 1–1,5 трлн рублей. Это существенная сумма, поэтому Минфин заинтересован в том, чтобы эти деньги не лежали мертвым грузом и приносили доход.

"Внедрение нового инструмента позволит бюджетам разных уровней бюджетной системы РФ получить дополнительные доходы, а кредитным организациям — удовлетворить свои потребности в высоколиквидных активах за счет привлечения на баланс ценных бумаг", — сообщили в пресс-службе Минфина. При этом проводить такие операции казначейство сможет только с системно значимыми организациями, с которыми до этого уже заключались сделки РЕПО. В перспективе такое ограничение может быть снято, уточнили в пресс-службе Минфина.

В Федеральном казначействе "Известиям" уточнили, что в 2023 году ему удалось заработать на операциях РЕПО 274 млрд рублей, а с начала 2024 года — 146 млрд.