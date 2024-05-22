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22 мая 2024 года 11:00
ЦБ обезопасит инвесторов от бумаг некоторых эмитентов
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Сергей Бобылев/ТАСС
22 мая. FINMARKET.RU - Банк России опубликовал проект указания об обособлении ценных бумаг эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме. Таким образом, регулятор оперативно разработал механизм, обсуждение которого началось всего лишь пару месяцев назад, пишет "Коммерсант". Глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала появление документа на прошлой неделе. Согласно проекту, обособление реализует организатор торгов, в том числе на основании уведомления ЦБ, путем выделения ценных бумаг "внутри списка, в том числе котировального списка, в отдельную секцию" или иным способом, "позволяющим заинтересованным лицам отличить обособленные ценные бумаги от иных ценных бумаг". Выпуски облигаций, говорится в документе, можно будет не обособлять при наличии у них кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств. Регулятор уже допускал появление требований по тестированию для неквалифицированных инвесторов при покупке таких бумаг. Участники рынка возражают, что из-за большого числа таких эмитентов, в том числе крупных, пострадают ликвидность торгов и сами инвесторы.
Опубликовано Финмаркет
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