ЦБ обезопасит инвесторов от бумаг некоторых эмитентов

22 мая. FINMARKET.RU - Банк России опубликовал проект указания об обособлении ценных бумаг эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме. Таким образом, регулятор оперативно разработал механизм, обсуждение которого началось всего лишь пару месяцев назад, пишет "Коммерсант" . ГлаваЭльвира Набиуллина анонсировала появление документа на прошлой неделе.

Согласно проекту, обособление реализует организатор торгов, в том числе на основании уведомления ЦБ, путем выделения ценных бумаг "внутри списка, в том числе котировального списка, в отдельную секцию" или иным способом, "позволяющим заинтересованным лицам отличить обособленные ценные бумаги от иных ценных бумаг". Выпуски облигаций, говорится в документе, можно будет не обособлять при наличии у них кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств.

Регулятор уже допускал появление требований по тестированию для неквалифицированных инвесторов при покупке таких бумаг. Участники рынка возражают, что из-за большого числа таких эмитентов, в том числе крупных, пострадают ликвидность торгов и сами