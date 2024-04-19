Авиабилеты подорожали на четверть

19 апреля. FINMARKET.RU - Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам 1-го квартала 2024 г. составила 7015 руб., подсчитали "Ведомости" на основе данных Росстата. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Для сравнения: средний показатель за весь 2023 год составил 6649 руб.

Средняя стоимость авиабилетов рассчитывается Росстатом на основе стоимости прямого рейса из региона в Москву. Если от города вылета до Москвы расстояние менее 1000 км, то допускается регистрация стоимости билета до другого города, расстояние до которого превышает это значение.

Авиакомпании по мере возможности стали увеличивать полетные программы по международным направлениям, на которых доходная ставка традиционно выше, говорит исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев. Это привело к тому, что эксплуатанты стали частично изымать свободные провозные емкости с внутренних линий, обеспечивая тем самым повышенный уровень занятости кресел и привлекательную для себя доходную ставку на них, объяснил эксперт.

Подорожание перелетов связано с тем, что в 1-м квартале прошлого года перевозчики еще осваивали субсидии из расчета 1,1 рубля на пассажиро-километр на внутренних линиях, а сейчас таких субсидий нет, отмечает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин. Среди факторов роста цен на перелеты он также называет инфляцию и рост стоимости керосина.