Банки выдали рекордное число кредиток за последние 6 лет

15 апреля. FINMARKET.RU - Российскиепродолжают активно конкурировать за клиентов. В 2023 году, например, они выдали более 7 млн кредитных карт - максимум за последние шесть лет. Об этом говорится в статистике ЦБ, которую изучила "Российская газета" . И спрос на них не снижается на фоне ограничений регулятора: он будет только расти. Клиенты используют карты и для процентного дохода в период высоких ставок: свои деньги кладут на вклад, а пользуются кредитными - в пределах льготного периода.

По данным ЦБ, банки выпустили порядка 7,1 млн кредитных карт для физлиц в прошлом году. В обращении на тот момент находилось суммарно 54,5 млн карт: статистика при этом не учитывает точное число закрытых. Доля же активных карт составляет в среднем 51%, отмечают в агентстве Frank RG. Часто их оформляют в качестве "запасного кошелька" и практически не используют - так их нередко и позиционируют при продаже клиентам.

Для сравнения в 2017-2020 годы банки выдавали примерно 2 млн карт ежегодно, в 2021-м - 1,3 млн. А в 2022-м этот показатель резко поднялся до 7 млн - на фоне ухода иностранных платежных систем. Но если тогда число заемщиков-пользователей кредитных карт выросло на 2,8 млн, то в прошлом году - сразу на 6,5 млн, то есть до 27,6 млн человек. Как говорится в исследовании агентства, на одного клиента может приходиться по две-три карты, иногда больше четырех. Каждая из них конкурирует, чтобы стать первой.

"Все больше заемщиков в сегменте необеспеченного кредитования предпочитают кредитные карты кредитам наличными", - отмечают в ЦБ. Там уточняют: если число пользующихся кредитками значительно выросло, то в сегменте кредитов наличными все не так. Количество заемщиков там стабилизировалось на уровне 24 млн, как приблизительно и годом ранее - преимущественно из-за регулирования со стороны ЦБ и высоких ставок.