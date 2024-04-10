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10 апреля 2024 года 10:27
Инвестиции в складскую недвижимость растут и будут расти
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Михаил Джапаридзе/ТАСС
10 апреля. FINMARKET.RU - В России склады остаются единственным сегментом рынка недвижимости, в котором вырос объем инвестиций, пишет "Российская газета". В 1-м квартале т.г., по данным CORE.XP, инвестиции в недвижимость России упали на 38% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Так, вложения в площадки под жилье снизились на 5%, в ретейл -на 72%, гостиницы - на 56%, офисы - на 19%. Только в складском сегменте наблюдалась положительная динамика - рост на 6% год к году. "В условиях продолжения расширения сектора интернет-торговли, который в 2023 году вырос на 27,5%, и острого дефицита складских площадей, что создает предпосылки для продолжения роста цен на склады, интерес инвесторов к этому виду недвижимости сохраняется", - отмечают аналитики. Наиболее стремительно спрос на складскую недвижимость в ближайшее время будет расти, прежде всего, в Москве, Владивостоке, который задействован практически во всех инфраструктурных проектах, является историческим центром импорта и где уже несколько лет наблюдается дефицит складских площадей, а также в Екатеринбурге. На юге быстро развиваются Краснодар и Ростов-на-Дону, а это из-за высокой плотности расположения городов дает синергетический эффект другим ближайшим городам (Астрахань, Махачкала, Новороссийск). В Сибири склады будут востребованы в Тюмени, Иркутске, Новосибирске, Омске. По-прежнему будет спрос на склады в Казани и Санкт-Петербурге.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, склады, спрос, инвестиции
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