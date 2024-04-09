Бриллианты на мировом рынке за год подешевели на 17%

9 апреля. FINMARKET.RU - За год стоимость граненых алмазов снизилась на 17%. Эксперты считают, что на цены повлияли не только санкции, но и производство синтетических камней, пишет "Российская газета"

Падение цен на бриллианты связано с санкциями, считает и. о. генерального директора Ассоциации "Гильдия ювелиров России" Владимир Збойков. "Дестабилизация алмазного рынка началась сразу после возникновения геополитических осложнений. Вопрос введения санкций против российских алмазов обсуждался еще два года назад, но встретил противодействие западных диамантеров - они теряли слишком много", - пояснил он.

Если Россия зарабатывала только на добыче, то они участвовали в цепочках трансграничных перепродаж и на российском алмазном сырье зарабатывали в 4 - 5 раз больше самой России, добавил эксперт. Тем не менее западные чиновники ограничения все-таки ввели, приняв 12 пакет санкций. Он касается только больших алмазов, но очень сильно подешевели не крупные, а как раз мелкие камни. Крупные бриллианты, от 3 карат и выше, не упали в цене вообще.

Помимо этого один из основных факторов, толкающих цены вниз, - это развитие сектора выращивания синтетических алмазов. "К сожалению, отрасль давит на алмазный рынок. Доля синтетических камней растет, особенно это касается мелких размеров. Да, они стоят в 3-4 раза дешевле природных алмазов, но это не значит, что продавать их будут по такой цене. Внешне к тому же такие камни не отличаются", - отметил эксперт.

Кроме того, наиболее крупные камни, по его мнению, будут в дальнейшем лишь дорожать. Что касается российского сегмента, то тут мало что изменится. На российском рынке вся эта история скажется слабее, чем на западном, полагает эксперт.