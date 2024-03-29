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29 марта 2024 года 11:40
Главный приоритет госфинансирования науки - разработки
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Донат Сорокин/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - Половина от общего объема государственной финансовой поддержки науки приходится на разработку технологий на разных уровнях их готовности. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, проанализировали объемы финансирования более 200 мер поддержки федерального уровня и подсчитали, что на это направление в 2022 году (более свежих данных пока нет) было направлено 602,9 млрд рублей, или 49,5% от общей суммы мер господдержки развития науки и технологий (1,219 трлн рублей), пишет "Коммерсант". Второе место по объему госфинансирования - стимулирование спроса на технологии (закупки НИОКР). На них пришлось 29,9% всей поддержки, или 364,9 млрд руб. Речь преимущественно идет о закупках государства и компаний с госучастием, а также о специальных лизинговых и кредитных программах, предназначенных для получения продуктов с применением отечественных технологий. Тройку приоритетов в финансировании замыкает категория "Научная и инновационная инфраструктура". Расходы государства на эти цели в 2022 году составили 109,2 млрд рублей, или 9% трат на развитие науки и технологий.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, наука, финансирование
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