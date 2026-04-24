Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5319,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3655,38 млрд руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 апреля составили по Российской Федерации 5319,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5157,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5245,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5082,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 апреля составили 3655,38 млрд руб. против 3698,52568 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

