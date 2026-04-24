ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8349 руб., евро - 87,5261 руб.
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Спрос на бизнес-центры вернется к росту не раньше 2027 года
Московские офисы отложили на потом: спрос на бизнес-центры в Москве по итогам текущего года снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м. Ситуация может измениться уже к концу следующего года: к этому моменту спрос на офисы увеличится на 27%, в 2028 году — еще...
 
АПК теряет участников
Число компаний и индивидуальных предпринимателей в российском АПК за три года снизилось на 1,1% - с 243,8 тыс. в 2023 году до 241,1 тыс. в 2026-м, следует из данных компании "Контур.Фокус", на которые ссылается "Коммерсантъ". В последний год...
 
24 апреля 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8349 руб., евро - 87,5261 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 74,8349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,46 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 87,5261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,72 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
24 апреля 2026 года 14:48
Глава ЦБ Словакии не исключает повышение ставки ЕЦБ на фоне ближневосточного конфликта
Ближневосточный конфликт и его последствия в виде роста цен на энергоносители могут потребовать от Европейского центрального банка небольшого повышения процентных ставок, считает председатель ЦБ Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир.

"Еще несколько...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 24 апреля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,33 пункта (0,589%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2755,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2777,89 (+0,23%) пункта,...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:40
Jetour планирует к 2030 году увеличить продажи автомобилей в три раза
Китайский производитель внедорожников Jetour планирует более чем втрое увеличить свои продажи, доведя их до 2 млн к 2030 году, сообщил высокопоставленный представитель компании агентству Reuters. По его словам, половина продаж будет приходиться на зарубежные рынки, поскольку...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:32
Годовой чистый убыток ОДК по МСФО составил почти 63 млрд руб. против 5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее
По итогам 2025 года чистый убыток АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) по МСФО составил почти 63 млрд руб. против 5 млрд руб. чистой прибыли за предыдущий год, сказано в отчете компании.

Выручка снизилась на 6%, до 425,7 млрд руб. В частности,...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:26
За неделю биржевые цены на Аи-95 выросли на 0,74%, на Аи-92 снизились на 0,18%
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,74% - до 69909 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,18%, до 64452 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:19
Сбер с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 п.п.
Сбербанк с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса, говорится в сообщении банка. При первоначальном взносе от 50,1% ставки снизятся на 0,2 п.п., от 30,1% до 50% - на 1 п.п.

Минимальные...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:12
Азиатские рынки акций завершили торги противоречиво
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азии изменились без единой динамики.

Рост цен на нефть оказывает негативное давление на настроения инвесторов на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и Ираном и продолжающихся перебоев в проходе судов через...    читать дальше
24 апреля 2026 года 14:05
ЦБ РФ ожидает рост кредитования в 2026 году на уровне 6-10%
Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу снизил верхнюю границу прогноза по росту кредитования в РФ на 2026 год до 10% и теперь ожидает диапазона в 6-10%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 13...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:59
Центробанк сузил прогноз по средней ключевой ставке на текущий год до 14,0-14,5%, повысил нижнюю границу
Банк России повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% в феврале, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 27 апреля и до конца 2026 года средняя ключевая ставка прогнозируется в...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:53
Рубль слабо отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ, рынок акций РФ отреагировал откатом
Российский рубль слабо отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на апрельском заседании на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и уже учтено в текущих котировках нацвалюты.

По данным на 13:32 мск курс китайского...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:49
ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4,5-5,5%
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до 4,5–5,5% в 2026 году. "Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", - говорится в...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:46
ЦБ повысил прогноз по цене на нефть в этом и следующем годах
Банк России повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $65 за баррель с $45 в февральском прогнозе.

Как следует из опубликованного сегодня среднесрочного прогноза Банка России, ожидания относительно цены на нефть в 2027...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:40
Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году на уровне 0,5-1,5%
Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году на уровне 0,5-1,5%. По оперативным данным, российская экономика в 1 квартале 2026 замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания Совета...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:34
Банк России снизил ставку до 14,5% годовых
Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых.

"Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:21
Mitsubishi отзывает в США 108 тыс. машин из-за неисправности багажной двери
Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors отзывает чуть более 108 тыс. автомобилей в США, поскольку из-за неисправности двери багажника она может неожиданно упасть, что может привести к травмам, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения...    читать дальше
24 апреля 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 24 апреля растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,31 пункта (0,119%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2776,65 (+0,19%) пункта, минимальное - 2770,9 (-0,02%)...    читать дальше
