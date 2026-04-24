ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,8349 руб., евро - 87,5261 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 87,5261 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,72 коп.

24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 74,8349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,46 коп.

Ближневосточный конфликт и его последствия в виде роста цен на энергоносители могут потребовать от Европейского центрального банка небольшого повышения процентных ставок, считает председатель ЦБ Словакии и член управляющего совета ЕЦБ Петер Казимир.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,33 пункта (0,589%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2755,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2777,89 (+0,23%) пункта,

Китайский производитель внедорожников Jetour планирует более чем втрое увеличить свои продажи, доведя их до 2 млн к 2030 году, сообщил высокопоставленный представитель компании агентству Reuters. По его словам, половина продаж будет приходиться на зарубежные рынки, поскольку

По итогам 2025 года чистый убыток АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) по МСФО составил почти 63 млрд руб. против 5 млрд руб. чистой прибыли за предыдущий год, сказано в отчете компании. Выручка снизилась на 6%, до 425,7 млрд руб.

Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,74% - до 69909 руб./т, на Регуляр-92 уменьшились на 0,18%, до 64452 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями

Сбербанк с 27 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,2-1 процентный пункт (п.п.) в зависимости от размера первоначального взноса, говорится в сообщении банка. При первоначальном взносе от 50,1% ставки снизятся на 0,2 п.п., от 30,1% до 50% - на 1 п.п.

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азии изменились без единой динамики. Рост цен на нефть оказывает негативное давление на настроения инвесторов на фоне зашедших в тупик мирных переговоров между США и Ираном и продолжающихся перебоев в проходе судов через

Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу снизил верхнюю границу прогноза по росту кредитования в РФ на 2026 год до 10% и теперь ожидает диапазона в 6-10%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора.

Банк России повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14,0-14,5% с 13,5-14,5% в феврале, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

Российский рубль слабо отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на апрельском заседании на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и уже учтено в текущих котировках нацвалюты.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция замедлится до 4,5–5,5% в 2026 году. "Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели"

Банк России повысил прогноз по цене на нефть, рассчитываемой для целей налогообложения, на 2026 год до $65 за баррель с $45 в февральском прогнозе.

Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2026 году на уровне 0,5-1,5%. По оперативным данным, российская экономика в 1 квартале 2026 замедлилась, в том числе из-за подстройки к произошедшим налоговым изменениям, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания Совета директоров.

Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых. "Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг."

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors отзывает чуть более 108 тыс. автомобилей в США, поскольку из-за неисправности двери багажника она может неожиданно упасть, что может привести к травмам, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,31 пункта (0,119%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2776,65 (+0,19%) пункта, минимальное - 2770,9 (-0,02%)

