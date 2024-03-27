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27 марта 2024 года 09:44
Банки Швейцарии начали закрывать счета россиянам с двойным гражданством
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EPA/TACC
27 марта. FINMARKET.RU - Некоторые банки Швейцарии начали закрывать счета гражданам страны, имеющим одновременно российский паспорт, рассказал "Ведомостям" управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов. О том, что на сегодняшний день в Швейцарии существует такая практика, знает партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова. По словам Кудинова, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством: все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят. Бюро вместе с клиентами рассматривает возможность обращения в суд по этому поводу, речь может идти в том числе о подаче заявлений о принуждении и дискриминации, говорит юрист. Сейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Россией, рассказывает Попова. В ее практике был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии (российского паспорта у него нет) за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию. Один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, которые сохранили российский паспорт, рассказывает руководитель банковской практики юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. Еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, у которого есть гражданство России и ВНЖ в Швейцарии, рассказывает собеседник в ней. Информация о случаях закрытия счетов россиянам с двойным гражданством поступала также из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), знает собеседник в одной из российских юрфирм. Тихоненок предполагает, что отдельные банки усилили режим осторожности в отношении клиентов с российским паспортом после того, как в конце прошлого года власти США наделили себя правом вводить санкции против иностранных банков, которые способствуют обходу режима санкций против России. Российский паспорт становится в Швейцарии "черной меткой" из-за того, что местные банки боятся вторичных санкций, говорит собеседник в брокере: они относят клиентов с гражданством России к категории высокого риска (high risk) и могут вводить для них специальные условия обслуживания, например повышенные комиссии. В 2022-2023 гг. швейцарские банки закрыли счета российских клиентов, у которых на счетах было меньше $1 млн, а для новых и остающихся клиентов из России подняли порог входа до $5-10 млн, рассказывает источник.
Опубликовано Финмаркет
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