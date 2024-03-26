В РФ предлагают ввести новый критерий передачи иностранного бизнеса

26 марта. FINMARKET.RU - В России предлагают ввести новый критерий для передачи иностранного бизнеса в управление государству. С таким предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишут "Известия"

"В свете усиления санкционного давления недружественных стран на Россию прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительного критерия для передачи иностранных активов во временное управление Росимущества. В частности, таким основанием может быть злоупотребление своим значимым положением на российском рынке компанией с иностранными корнями. Часто они лишь де-юре считаются российскими, но де-факто выполняют санкционные решения своих иностранных головных офисов", - говорится в документе.

По словам депутата, на российском рынке представлены такие западные компании. Они не стали сворачивать свое присутствие полностью, но сократили его до нуля в тех сферах, которые были включены в санкционные ограничения, и продолжают успешно зарабатывать в других отраслях.

Такие предприятия, особенно если они имеют доминирующее положение на российском рынке в своей сфере, должны определиться: либо они продолжают полноценно работать, либо попадают под наши ответные санкции - во временное управление Росимущества, считает парламентарий.

Диденко рассказал, что необходимо сделать: гарантировать приоритет в заказах компаний с высокой долей госучастия именно оригинальным российским производителям, которые могут и хотят занять пустующую нишу, но нуждаются в системной поддержке для выхода на необходимые мощности.