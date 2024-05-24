Средний чек на стройматериалы может вырасти на 7%

24 мая. FINMARKET.RU - Этим летом средний чек наможет вырасти на 7% год к году, достигнув 3,6 тыс. руб. Такие расчеты, как пишет "Коммерсант" , приводят проект "Бизнес-секреты" и Tinkoff Data. Согласно Focus Technologies, средний чек в магазинах DIY-товаров в России в апреле вырос на 4% год к году. По данным сервиса "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД", 1-20 мая средний чек в категории товаров для стройки и ремонта достигал почти 10 тыс. руб., увеличившись на 9% год к году.

Динамика обусловлена как общим увеличением цен, так и растущей долей в структуре ввода жилья частного домостроения, где ремонтные работы обходятся втрое дороже, чем в квартирах. Аналитики рассчитывают на рост общих продаж стройматериалов. Но сдерживать этот сегмент могут высокиеи дефицит рабочих.

Доля онлайн-продаж на розничном рынке стройматериалов остается сравнительно небольшой и, согласно Tinkoff Data, составляет 7%. Аналитики Tinkoff Data предполагают, что на розничных продажах стройматериалов в этом году может позитивно сказаться рост ввода жилья. Сейчас он смещен в сегмент частного домостроения.