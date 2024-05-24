Половина работодателей готова софинансировать пенсию сотрудников

24 мая. FINMARKET.RU - В России 46% работодателей заявили о готовности софинансировать программы долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников. О таком намерении чаще всего сообщали респонденты из сферы производства, медицины и строительства. Это показали результаты майского опроса "СберНПФ" и "Работа.ру", проведенного по просьбе "Известий"

Из числа готовых софинансировать вложения сотрудников 22% собираются вкладываться при наличии налоговых льгот, говорится в исследовании. При этом запрос на стимулы к участию в ПДС чаще выражали представители крупного бизнеса из сфер строительства, IT и медицины.

"Покане могут содействовать сотрудникам в формировании долгосрочных сбережений, хотя многие в этом заинтересованы. Чтобы работодатели могли софинансировать ПДС-счета подчиненных, нужно определить механику процедуры. Также было бы нужно предусмотреть налоговые льготы", - поделился гендиректор "СберНПФ" Александр Зарецкий.

Возможность софинансирования ПДС работодателем уже предусмотрена профильным законом (75 ФЗ), продолжил он. Однако сейчас нет стимулирующих мер для предприятий, которые хотят делать взносы. Получается, что если компания пойдет на этот шаг, увеличится ее база по налогу на прибыль, а также ей придется дополнительно платить страховые социальные взносы, объяснил эксперт.

Механику в этом случае можно использовать по аналогии с корпоративными пенсионными программами (КПП), полагает Александр Зарецкий. Взносы работодателей по ним учитываются в составе расходов предприятия, таким образом уменьшается база по налогу на прибыль плюс компании не нужно платить страховые социальные взносы.

Работа по внедрению налоговых стимулов для работодателей, желающих софинансировать ПДС-счета сотрудников, уже ведется, сообщил президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Сергей Беляков. В обсуждение вовлечены Минфин, налоговая служба, участники рынка НПФ и НАПФ, добавил он.

В Минфине видят большой потенциал в части привлечения работодателей к программе ПДС для расширения социального пакета своих сотрудников, сказали "Известиям" в пресс-службе министерства. Там добавили, что возможность делать такие взносы у компаний уже есть. Сейчас необходима дополнительная разъяснительная работа по этому направлению, подчеркнули в министерстве.

В условиях кадрового дефицита ПДС могла бы стать для компаний эффективным инструментом мотивации и удержания персонала, уверен Зарецкий.