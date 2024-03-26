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26 марта 2024 года 09:10

Табак хотят пометить устрашающими надписями

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URA.RU/ТАСС
URA.RU/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Правительство предлагает наносить на поверхность упаковок некурительных табачных изделий цветную контрастную надпись о содержании в товаре системных ядов, канцерогенных и мутагенных веществ, пишут Ведомости".

Законопроект одобрили Минсельхоз, Минэкономразвития, Минздрав, Минфин и Минюст. Роспотребнадзор поправки не поддержал. Изменения позволят синхронизировать законодательные требования к упаковке для некурительной и курительной табачной продукции, замечает руководитель консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. Производители вряд ли начнут повышать цены на свою продукцию в связи с новой мерой, говорит председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов. ("На жевательном и нюхательном табаке укажут наличие ядов")


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  табак

 
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