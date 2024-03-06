В России может появиться льготная ипотека для учителей

6 марта. FINMARKET.RU - В России может появиться новая программа льготной ипотеки - для учителей, пишут "Известия" . К 1 ноября 2024 года Минпросвещения должно представить в правительство итоги детальной проработки возможности введения такой меры, сообщили в пресс-службе министерства.

С запросом, в котором говорится о необходимости введения такой программы, в Минпросвещения в феврале 2024 года обратилась и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В своем письме она обратила внимание на высоий уровень текучести кадров в российских школах. А одна из ключевых задач российской системы образования - удержание молодых специалистов в профессии и их дальнейшее превращение в опытных учителей. По мнению Лантратовой,этому может способствовать введение учительской ипотеки, которая "станет эффективным способом повышения качества жизни российских педагогов и членов их семей".

Поэтому льготную программу кредитования депутат предложила распространить на молодых педагогов в возрасте до 30 лет, отработавших не менее одного года в школе с нагрузкой на одну ставку или выше. Для такой категории Лантратова считает возможным ввести ипотечный кредит под 2% годовых на срок до 30 лет. И после достижения стажа в 25 лет государство могло бы погасить остаток долга по ипотечному кредиту, но не более 15% от изначальной суммы ипотечного займа, полагает депутат.

В Минпросвещения пока не назвали, какая именно категория педагогов и на каких условиях могла бы получать льготную ипотеку. В м нистерстве подчеркнули, что разработка новой льготной ипотечной программы потребует значительного дополнительного финансирования, источники которого не предусмотрены в федеральном бюджете на 2023-2025 годы.

В Минпросвещения также указали, что в ряде российских регионов уже действуют местные программы по обеспечению педагогов жильем. Это, в частности, ипотечные продукты, механизмы субсидирования и иные меры поддержки.