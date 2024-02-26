Ломбарды ищут новые возможности развития

26 февраля. FINMARKET.RU - По итогам 2023 года портфель рынка ломбардов составил 65-70 млрд руб., приводит данные председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин. По итогам 2022 года составлял 43,1 млрд руб. К концу 2024 года, полагают в НОЛ, "с учетом всех участников" портфель ломбардного рынка может вырасти еще до 75-80 млрд руб., пишет "Коммерсант"

Но есть и более скромные оценки рынка. Так, по данным гендиректора сети ломбардов "Фианит" Станислава Боронина, по итогам 2023 года портфель рынка едва ли превысил 55 млрд руб.

Разница в оценках связана с тем, что данные НОЛ учитывают также показатели "квазиломбардов", которые "по сути, оказывают те же услуги, без каких-либо ограничений со стороны регулятора и специальных нормативных правовых актов".

Трансформируется не только состав участников рынка, меняются залоги, под которыевыдают гражданам средства. На текущий момент 85% рыночного портфеля приходится на традиционное для отрасли золото, преимущественно в виде ювелирных украшений. В течение ближайших трех-пяти лет треть портфеля на рынке ломбардов могут занять не традиционные залоги в виде золота и ювелирных украшений, а техника, автомобили, предметы гардероба и даже нематериальные активы. Это связано с ужесточением регулирования отрасли и снижением ее рентабельности, считают эксперты.