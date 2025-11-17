.
.
17 ноября 2025 года 10:48
Акции HeadHunter остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) остаются привлекательными для долгосрочных покупок, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По итогам девяти месяцев 2025 года "Хэдхантер" показал результаты скромнее ожиданий аналитиков сервиса на фоне консолидации результатов HRlink с четвертого квартала 2024 года, а также общее замедление темпов роста выручки на фоне слабой макроэкономической конъюнктуры. "При этом маржинальность бизнеса остается на высоком уровне, а доходность свободного денежного потока по итогам девяти месяцев 2025 года составила 13% в годовом выражении, - подчеркивают эксперты. - Благодаря этому можно ожидать продолжения выплат высоких дивидендов по итогам второго полугодия 2025 года". Темпы роста выручки "Хэдхантер" остаются под давлением от эффекта макроэкономической ситуации на рынке труда, отмечают стратеги. При снижении ключевой аналитики они ожидают возобновление экономической активности не только крупных, но и малых и средних клиентов, что может привести к развороту найма сотрудников и ускорению выручки компании "Хэдхантер". По мнению аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции", акции "Хэдхантера" сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, а высокая потенциальная дивидендная доходность может скрасить ожидания в краткосрочном периоде. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
.
.