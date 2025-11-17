Вероятна консолидация долгового рынка с возможным откатом индекса RGBI в диапазон 117-116 пунктов - ПСБ

Вероятна консолидация долгового рынка с возможным откатом индекса RGBI в район 117-116 пунктов на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Прошедшая неделя для рынка ОФЗ выдалась весьма позитивной - индекс RGBI, стартовав от 116 пунктов, протестировал 118 пунктов, - напоминает эксперт банка. - Триггером для роста стали успешные аукционы Минфина и обнадеживающие данные по недельной инфляции (годовая инфляция на 10 ноября замедлилась до 7,7%). В пятницу последовала коррекция после существенного роста до 117,55 пункта".

Стабилизация цен на топливо и высокая база прошлого года, по мнению Грицкевича, будут способствовать замедлению годовых темпов инфляции, что на фоне ускорения кредитования заставит ЦБ сохранить умеренный шаг снижения ставки в декабре (-50 б.п. - до 16,0% при сохранении ненаправленного сигнала). Цель по индексу RGBI на конец года эксперт оставляет прежней - 118-120 пунктов.

"На более краткосрочном горизонте (до заседания ЦБ по ставке) видим риски развития пятничной коррекции в район 117-116 пунктов, - прогнозирует стратег. - На наш взгляд, потенциальное охлаждение аппетита к риску может стать возможностью для формирования долгового портфеля уже на следующий год".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.